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В центре Ростова до сентября ограничат движение

22 августа 2016, 12:42
С конца августа до середины сентября будет ограничен проезд автомашин по ряду улиц в центре Ростова-на-Дону, сообщает городской департамент транспорта.

“Часть улиц будет закрыта для проезда всего на несколько дней, в отдельных кварталах запрет продлится на более долгий срок”, - говорится в сообщении.

Так, с 20 августа запрещен проезд по переулку Газетный и проспекту Ворошиловский. Газетный будет закрыт вплоть до 15 октября в связи с косметическим ремонтом фасада табачной фабрики Асмолова. На Ворошиловском будут наносить разметку на отдельных участках проспекта с 20 по 23 августа и с 22 по 25 августа.

Также из-за работ по нанесению разметки будут закрыты улицы Седова, Суворова, Социалистическая переулки Журавлева и Университетский.

Общие сроки проводимых работ – с 20 августа по 15 сентября. 


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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