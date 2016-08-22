В центре Ростова до сентября ограничат движение

“Часть улиц будет закрыта для проезда всего на несколько дней, в отдельных кварталах запрет продлится на более долгий срок”, - говорится в сообщении.
Так, с 20 августа запрещен проезд по переулку Газетный и проспекту Ворошиловский. Газетный будет закрыт вплоть до 15 октября в связи с косметическим ремонтом фасада табачной фабрики Асмолова. На Ворошиловском будут наносить разметку на отдельных участках проспекта с 20 по 23 августа и с 22 по 25 августа.
Также из-за работ по нанесению разметки будут закрыты улицы Седова, Суворова, Социалистическая переулки Журавлева и Университетский.
Общие сроки проводимых работ – с 20 августа по 15 сентября.