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Арабская лошадь из Ставрополья выиграла всероссийский конкурс

23 августа 2016, 09:21
Общероссийское первенство арабской породы выиграла двухлетняя лошадь Белоснежка. Представитель Терского конного завода оказалась абсолютным победителем шоу «Звезда Пятигорья-2016», прошедшего в прошлый уикенд в Минводах, отметила Ольга Бирюкова, главный

Как пишет Newstracker.ru, Общероссийский чемпионат проводится племенным конезаводом №169, являющегося старейшим российским заводчиком арабских скакунов, в пятый раз. Это соревнование внесено в календарь всемирной ассоциации чемпионатов арабской породы. На этот раз в первенстве участвовало рекордное количество лошадей – 79, представляющих многие регионы России. Судьи турнира прибыли из Венгрии, Польши, Швейцарии и Германии.

«Абсолютным победителем национального чемпионата стала лошадь по кличке Белоснежка, родившаяся в 2014 году. Этот успех Терского конезавода не единственный - все награды шоу достались нашим лошадям», - сказала Бирюкова.

По своему формату шоу напоминает конкурс красоты: каждая лошадь проходит по манежу несколько кругов, затем останавливается и демонстрирует судьям свои достоинства. Оценивается лошадь по десятибалльной системе с учетом пяти основных параметров и множества второстепенных факторов, от эстетики животного до манеры поведения, а также характера, демонстрируемого во время выступления.

«Мы можем утверждать, что с каждым годом уровень лошадей растет. Зарубежные рефери, участвующие в арбитраже чемпионата, отмечают, что арабские скакуны не только Терского завода, но и других конеферм и частных владений, с каждым разом показывают все более совершенные выступления», - рассказал гендиректор Терского конезавода Сергей Иванов.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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