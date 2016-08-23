Арабская лошадь из Ставрополья выиграла всероссийский конкурс

По своему формату шоу напоминает конкурс красоты: каждая лошадь проходит по манежу несколько кругов, затем останавливается и демонстрирует судьям свои достоинства. Оценивается лошадь по десятибалльной системе с учетом пяти основных параметров и множества второстепенных факторов, от эстетики животного до манеры поведения, а также характера, демонстрируемого во время выступления.