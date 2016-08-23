Арабская лошадь из Ставрополья выиграла всероссийский конкурс

Как пишет Newstracker.ru, Общероссийский чемпионат проводится племенным конезаводом №169, являющегося старейшим российским заводчиком арабских скакунов, в пятый раз. Это соревнование внесено в календарь всемирной ассоциации чемпионатов арабской породы. На этот раз в первенстве участвовало рекордное количество лошадей – 79, представляющих многие регионы России. Судьи турнира прибыли из Венгрии, Польши, Швейцарии и Германии.
«Абсолютным победителем национального чемпионата стала лошадь по кличке Белоснежка, родившаяся в 2014 году. Этот успех Терского конезавода не единственный - все награды шоу достались нашим лошадям», - сказала Бирюкова.
По своему формату шоу напоминает конкурс красоты: каждая лошадь проходит по манежу несколько кругов, затем останавливается и демонстрирует судьям свои достоинства. Оценивается лошадь по десятибалльной системе с учетом пяти основных параметров и множества второстепенных факторов, от эстетики животного до манеры поведения, а также характера, демонстрируемого во время выступления.
«Мы можем утверждать, что с каждым годом уровень лошадей растет. Зарубежные рефери, участвующие в арбитраже чемпионата, отмечают, что арабские скакуны не только Терского завода, но и других конеферм и частных владений, с каждым разом показывают все более совершенные выступления», - рассказал гендиректор Терского конезавода Сергей Иванов.