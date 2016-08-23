Шахтеры "КингКоул" устроили голодовку из-за невыплаты зарплат

Напомним, шахтеры ООО "КингКоул" длительное время устраивают пикеты с требованием выплатить им задолженность по зарплате с начала 2015 года. Директор "КингКоул" Владимир Пожидаев в настоящее время находится под стражей в ходе следствия.



Правительство Ростовской области держит на контроле выплату задолженностей по зарплате сотрудникам компании "КингКоул".



"КингКоул" просто бросил 1300 своих людей. Им нужно выплачивать зарплаты", - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.



В Российском профсоюзе работников угольной промышленности подтвердили факт объявленной голодовки.



"По последней информации больше шестидесяти человек участвуют в голодовке", - рассказал Мохначук.



Он добавил, что с проблемой гуковских шахтеров профсоюз дошел до премьер-министра и вице-премьера Российской Федерации.



Прокуратура Ростовской области в настоящее время воздерживается от каких-либо комментариев.

