rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Шахтеры "КингКоул" устроили голодовку из-за невыплаты зарплат

23 августа 2016, 06:55
Более шестидесяти работников ООО "КингКоул" города Гуково Ростовской области участвуют в голодовке, сообщил председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

Напомним, шахтеры ООО "КингКоул" длительное время устраивают пикеты с требованием выплатить им задолженность по зарплате с начала 2015 года. Директор "КингКоул" Владимир Пожидаев в настоящее время находится под стражей в ходе следствия.

Правительство Ростовской области держит на контроле выплату задолженностей по зарплате сотрудникам компании "КингКоул".

"КингКоул" просто бросил 1300 своих людей. Им нужно выплачивать зарплаты", - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Российском профсоюзе работников угольной промышленности подтвердили факт объявленной голодовки.

"По последней информации больше шестидесяти человек участвуют в голодовке", - рассказал Мохначук.

Он добавил, что с проблемой гуковских шахтеров профсоюз дошел до премьер-министра и вице-премьера Российской Федерации.

Прокуратура Ростовской области в настоящее время воздерживается от каких-либо комментариев.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00