Указатели на английском с ошибками появились в Ростове к ЧМ-2018

“Подобные указатели по замыслу должны помочь гостям чемпионата ориентироваться в Ростове, но сделать это будет проблематично из-за неверного построения фраз на уже размещенных в городе указателях. К тому же, подобное упущение показывает жителей донской столицы в самом неприглядном свете”, - говорится в сообщении.