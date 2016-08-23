Указатели на английском с ошибками появились в Ростове к ЧМ-2018

“Подобные указатели по замыслу должны помочь гостям чемпионата ориентироваться в Ростове, но сделать это будет проблематично из-за неверного построения фраз на уже размещенных в городе указателях. К тому же, подобное упущение показывает жителей донской столицы в самом неприглядном свете”, - говорится в сообщении.
Например, на табличке возле вокзала Ростова сделано сразу три ошибки, надпись должна выглядеть как Exit to city, на ней же написано Output in city.
Инициатор сообщения предлагает поручить переоформление табличек специалистам местного ВУЗа.