rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Указатели на английском с ошибками появились в Ростове к ЧМ-2018

23 августа 2016, 11:03
Инициатива о замене появившихся в Ростове-на-Дону к ЧМ-2018 табличек на английском языке с лингвистическими ошибками появилась на сервисе “Активный ростовчанин”, сообщается на сайте городской администрации.

“Подобные указатели по замыслу должны помочь гостям чемпионата ориентироваться в Ростове, но сделать это будет проблематично из-за неверного построения фраз на уже размещенных в городе указателях. К тому же, подобное упущение показывает жителей донской столицы в самом неприглядном свете”, - говорится в сообщении.

Например, на табличке возле вокзала Ростова сделано сразу три ошибки, надпись должна выглядеть как Exit to city, на ней же написано Output in city.

Инициатор сообщения предлагает поручить переоформление табличек специалистам местного ВУЗа.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00