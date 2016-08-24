Часть Ростова останется без света днем в четверг и пятницу

Posted 24 августа 2016, 06:43
Published 24 августа 2016, 06:43
Modified 11 сентября 2022, 16:34
Updated 11 сентября 2022, 16:34
Так, в четверг с 9.00 мск до 16.00 света не будет в поселке Кумженский. С 9.00 до 17.00 останутся без электроэнергии дома под номерами 67а-69/2 по проспекту 40 лет Победы. С 10.00 до 16.00 не будет поступать электричество на некоторых улицах Первомайского района.
В пятницу, с 9.00 до 16.00 не будет света в Железнодорожном районе, с 10.00 до 16.00 на улицах Селиванова, Радищева и Ильича, с 9.00 до 17.00 на улицах 20, 22 и 24 линии, Рябышева, Буйнакской и Тюхряева.
Отмечается, что отключение электроэнергии связано с проводимыми на подстанциях работами.