Часть Ростова останется без света днем в четверг и пятницу

Так, в четверг с 9.00 мск до 16.00 света не будет в поселке Кумженский. С 9.00 до 17.00 останутся без электроэнергии дома под номерами 67а-69/2 по проспекту 40 лет Победы. С 10.00 до 16.00 не будет поступать электричество на некоторых улицах Первомайского района.