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Posted 24 августа 2016, 06:43

Published 24 августа 2016, 06:43

Modified 11 сентября 2022, 16:34

Updated 11 сентября 2022, 16:34

Часть Ростова останется без света днем в четверг и пятницу

24 августа 2016, 06:43
В течение двух дней, в четверг и пятницу, не будет света в некоторых районах Ростова-на-Дону, сообщает местная администрация.

Так, в четверг с 9.00 мск до 16.00 света не будет в поселке Кумженский. С 9.00 до 17.00 останутся без электроэнергии дома под номерами 67а-69/2 по проспекту 40 лет Победы. С 10.00 до 16.00 не будет поступать электричество на некоторых улицах Первомайского района.

В пятницу, с 9.00 до 16.00 не будет света в Железнодорожном районе, с 10.00 до 16.00 на улицах Селиванова, Радищева и Ильича, с 9.00 до 17.00 на улицах 20, 22 и 24 линии, Рябышева, Буйнакской и Тюхряева.

Отмечается, что отключение электроэнергии связано с проводимыми на подстанциях работами.

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