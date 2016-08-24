rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа 2016, 06:37

Published 24 августа 2016, 06:37

Modified 11 сентября 2022, 16:34

Updated 11 сентября 2022, 16:34

Квартира, сданная в наем в Ростове, может окупиться минимум через 12 лет

24 августа 2016, 06:37
Жилая недвижимость, купленная на вторичном рынке в Ростове-на-Дону для сдачи арендаторам, может окупиться только через 12 с лишним лет, подсчитали специалисты аналитического центра SRG.

Средняя стоимость аренды квартиры в донской столице составляет 390 рублей за квадратный метр. При стоимости покупки жилья на вторичном рынке в 57,1 тысячи рублей за квадрат инвестиции в такую недвижимость окупаются больше чем через 12 лет без учета расходов на ремонт, оплаты коммунальных услуг и налога.

"Для сравнения, срок окупаемости инвестиционного жилья в Краснодаре составляет почти 11,5 года, в Ставрополе – 13 лет", - говорится в исследовании.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика