Квартира, сданная в наем в Ростове, может окупиться минимум через 12 лет

Posted 24 августа 2016, 06:37
Published 24 августа 2016, 06:37
Modified 11 сентября 2022, 16:34
Updated 11 сентября 2022, 16:34
Средняя стоимость аренды квартиры в донской столице составляет 390 рублей за квадратный метр. При стоимости покупки жилья на вторичном рынке в 57,1 тысячи рублей за квадрат инвестиции в такую недвижимость окупаются больше чем через 12 лет без учета расходов на ремонт, оплаты коммунальных услуг и налога.
"Для сравнения, срок окупаемости инвестиционного жилья в Краснодаре составляет почти 11,5 года, в Ставрополе – 13 лет", - говорится в исследовании.