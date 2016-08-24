Квартира, сданная в наем в Ростове, может окупиться минимум через 12 лет

Средняя стоимость аренды квартиры в донской столице составляет 390 рублей за квадратный метр. При стоимости покупки жилья на вторичном рынке в 57,1 тысячи рублей за квадрат инвестиции в такую недвижимость окупаются больше чем через 12 лет без учета расходов на ремонт, оплаты коммунальных услуг и налога.