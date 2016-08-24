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Posted 24 августа 2016, 09:58

Published 24 августа 2016, 09:58

Modified 11 сентября 2022, 16:34

Updated 11 сентября 2022, 16:34

Левобережную улицу в Ростове откроют 11 сентября

24 августа 2016, 09:58
Ремонтные работы на улице Левобережная в Ростове-на-Дону планируется завершить к 11 сентября, сообщает городская администрация.

“Этот участок автодороги – один из самых главных дорожных объектов в текущем году, поэтому работы на нем ведутся в круглосуточном режиме”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке задействовано 60 единиц спецтехники и 87 рабочих и специалистов. Уже практически завершены работы по подготовке к расширению проезжей части, укладывается тротуарная плитка и заливка бетонных оснований будущих фонарей.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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