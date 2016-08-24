Левобережную улицу в Ростове откроют 11 сентября

Posted 24 августа 2016, 09:58
Published 24 августа 2016, 09:58
Modified 11 сентября 2022, 16:34
Updated 11 сентября 2022, 16:34
“Этот участок автодороги – один из самых главных дорожных объектов в текущем году, поэтому работы на нем ведутся в круглосуточном режиме”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке задействовано 60 единиц спецтехники и 87 рабочих и специалистов. Уже практически завершены работы по подготовке к расширению проезжей части, укладывается тротуарная плитка и заливка бетонных оснований будущих фонарей.