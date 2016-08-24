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Posted 24 августа 2016, 04:43

Published 24 августа 2016, 04:43

Modified 11 сентября 2022, 16:34

Updated 11 сентября 2022, 16:34

Многоэтажки Дона поделят по уровню энергоэффективности

24 августа 2016, 04:43
Всем многоквартирным домам в Ростовской области будет присвоен класс энергоэффективности, сообщает региональное правительство.

“Класс каждого конкретного дома будет определяться исходя из уровня затрат на отопление, водоснабжение,  потребления электричества и вентиляции в общих в доме местах. Самый высокий класс будет соответствовать маркировке А++, самый низкий –G”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что высокий класс энергоэффективности не будет присваиваться домам, не оборудованным автоматическими датчиками регулирования энергозатрат в зависимости от температуры на улице.

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