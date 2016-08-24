Многоэтажки Дона поделят по уровню энергоэффективности

“Класс каждого конкретного дома будет определяться исходя из уровня затрат на отопление, водоснабжение, потребления электричества и вентиляции в общих в доме местах. Самый высокий класс будет соответствовать маркировке А++, самый низкий –G”, - говорится в сообщении.