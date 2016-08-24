Ростовский экс-полицейский пойдет под суд за взятку

Posted 24 августа 2016, 11:38
Published 24 августа 2016, 11:38
Modified 11 сентября 2022, 16:34
Updated 11 сентября 2022, 16:34
"По мнению следствия, фигурант получил 15 тысяч рублей от местного жителя, в отношении которого было совершено мошенничество. Деньги предназначались за возбуждение уголовного дела против указанного в заявлении человека", - отмечено в сообщении.
Уточняется, что также обвиняемый получил от потерпевшего 145 тысяч рублей за выполнение следственных действий по делу. Фигуранту грозит до шести лет заключения.