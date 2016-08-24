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Posted 24 августа 2016, 11:38

Published 24 августа 2016, 11:38

Modified 11 сентября 2022, 16:34

Updated 11 сентября 2022, 16:34

Ростовский экс-полицейский пойдет под суд за взятку

24 августа 2016, 11:38
В Ростове-на-Дону в суд направили уголовное дело в отношении бывшего полицейского, который попался на взятке, сообщает в среду облпрокуратура.

"По мнению следствия, фигурант получил 15 тысяч рублей от местного жителя, в отношении которого было совершено мошенничество. Деньги предназначались за возбуждение уголовного дела против указанного в заявлении человека", - отмечено в сообщении.

Уточняется, что также обвиняемый получил от потерпевшего 145 тысяч рублей за выполнение следственных действий по делу. Фигуранту грозит до шести лет заключения.

#Денис Объедкин#Новости
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