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Жилая недвижимость в Ростове упала в цене на 10% с начала года

24 августа 2016, 08:21
Средняя стоимость квадратного метра в Ростове-на-Дону на конец июля текущего года составила 57,1 тысячи рублей, подсчитал аналитический центр SRG.

Это почти на 10% меньше, чем средняя цена квадратного метра, зафиксированная на рынке недвижимости донской столицы в начале года. При этом в июле рынок жилой недвижимости традиционно претерпел летнее падение покупательской активности, что сказалось на цене квадратного метра, она упала до 55,4 тысячи рублей. Однако к концу месяца продажи активизировались, и цены поползли вверх.

"Дороже всего ростовчанам обойдется покупка квартиры в Кировском районе, средняя стоимость квадрата здесь составляет почти 77 тысяч рублей. Самые низкие цены зафиксированы в Советском районе - 56,7 тысячи рублей за квадрат", - говорится в исследовании.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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