Жилая недвижимость в Ростове упала в цене на 10% с начала года

Это почти на 10% меньше, чем средняя цена квадратного метра, зафиксированная на рынке недвижимости донской столицы в начале года. При этом в июле рынок жилой недвижимости традиционно претерпел летнее падение покупательской активности, что сказалось на цене квадратного метра, она упала до 55,4 тысячи рублей. Однако к концу месяца продажи активизировались, и цены поползли вверх.