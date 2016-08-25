Более 74 тыс дополнительных школьных мест появится на Дону до 2025 года

“Необходимость новых мест возникла после решения о переводе донских школ на работу только в первую смену. Переход на обучение в первую смену будет осуществляться в два этапа. До 2020 года на такой режим переведут младшие и старшие классы, с 1 по 4, и 10-11. К 2025 году так будут учиться все школьники Ростовской области ”, - говорится в сообщении.