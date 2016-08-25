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Posted 25 августа 2016, 07:54

Published 25 августа 2016, 07:54

Modified 11 сентября 2022, 15:57

Updated 11 сентября 2022, 15:57

Более 74 тыс дополнительных школьных мест появится на Дону до 2025 года

25 августа 2016, 07:54
Свыше 74 тысяч новых мест появится в общеобразовательных школах и школах искусств в Ростовской области в ближайшие 9 лет, сообщает региональное правительство.

“Необходимость новых мест возникла после решения о переводе донских школ на работу только в первую смену. Переход на обучение в первую смену будет осуществляться в два этапа. До 2020 года на такой режим переведут младшие и старшие классы, с 1 по 4, и 10-11. К 2025 году так будут учиться все школьники Ростовской области ”, - говорится в сообщении.

Дополнительные места будут создаваться путем строительства новых школ и реконструкций уже существующих.

  

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