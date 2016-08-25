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Posted 25 августа 2016, 09:13

Published 25 августа 2016, 09:13

Modified 11 сентября 2022, 08:32

Updated 11 сентября 2022, 08:32

Кинокластер в Ростовской области существенно сократит расходы на кино

25 августа 2016, 09:13
Строительство кинокластера в Ростовской области может существенно сократить расходы российского кинематографа на производство кинолент, сообщил заместитель генерального директора, главный продюсер ЗАО «НТВ-КИНО», главный продюсер кинокомпании «Централ Партнершип» Сергей Багиров.

Кинокластер намерены построить в станице Старочеркасская Ростовской области. Общая стоимость проекта оценивается приблизительно в 3 миллиарда рублей.

«С обеих сторон берегов реки Ярик на 20 гектарах будет установлено несколько локаций. Мы смонтируем главную площадь и четыре улицы 20 мировых столиц вокруг нее. Здесь появятся, например, улицы Лондона или Парижа», — говорит Багиров.

По его словам, с открытием кинокластера на Дону кино можно будет снимать быстрее. «От количество съемочных дней зависит итоговый бюджет картины», — пояснила продюсер Елена Яцура.

Сейчас в компании ищут инвестора. Отмечается, что компания «Централ Партнершип» выступит стратегическим партнером проекта, управленческой компанией будет местный Южный региональный производственно-продюсерский центр.

#Экономика#Новости
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