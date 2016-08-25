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Вспышку опасной инфекции животных пытаются остановить на Дону

25 августа 2016, 15:25
В Ростовской области ветслужбы пытаются предотвратить распространение нодулярного дерматита крупного рогатого скота, говорится в сообщении региональной станции по борьбе с заболеваниями животных.

В июле заболевание диагностировали у 15 коров в Заветинском и Ремонтненском районах области. Главная причина распространения инфекции среди животных – несанкционированное перемещение скота. В 2016 году сотрудники региональных ветслужб установили 500 таких случаев.

" Чтобы не допустить дальнейшее распространение заболевания, решено было усилить работу инспекторов ветеринарно-полицейских групп", - сказано в сообщении.

Нодулярный дерматит КРС — инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. Летальный исход наступает в 10% случаев.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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