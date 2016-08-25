Вспышку опасной инфекции животных пытаются остановить на Дону

В июле заболевание диагностировали у 15 коров в Заветинском и Ремонтненском районах области. Главная причина распространения инфекции среди животных – несанкционированное перемещение скота. В 2016 году сотрудники региональных ветслужб установили 500 таких случаев.
" Чтобы не допустить дальнейшее распространение заболевания, решено было усилить работу инспекторов ветеринарно-полицейских групп", - сказано в сообщении.
Нодулярный дерматит КРС — инфекционное заболевание, которое сопровождается лихорадкой, отеком подкожной соединительной ткани и органов, образованием кожных узлов, поражением глаз, слизистой оболочки дыхательного и пищеварительного трактов. Летальный исход наступает в 10% случаев.