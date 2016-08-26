Полпредство президента в ЮФО не комментирует задержание марша фермеров

Напомним, накануне кубанские фермеры направились на своих тракторах в Москву с целью донести до президента Владимира Путина информацию о беззаконии в вопросах землераспределения в Краснодарском крае. В данном тракторном шествии также приняли участие фермеры Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей и позже представители Объединения перевозчиков.



По данным СМИ, данную колонну всю дорогу сопровождали сотрудники правоохранительных органов, то и дело останавливая для проверки документов. После у фермеров состоялась беседа с заместителем полномочного представителя президента РФ Леонидом Беляком в одном из придорожных кафе под Ростовом, который одобрил их дальнейшее движение. Но в скором времени на территории кафе появились сотрудники полиции, которые обвинили собравшихся в несанкционированном митинге и задержали 13 человек.



"В СМИ эта информация интерпретируется совершенно по-разному. В общем-то можно виртуально смоделировать любую последовательность действий, поэтому никаких комментариев дать не могу", - сказал сотрудник представительства президента, предложив перезвонить в понедельник.

