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Полпредство президента в ЮФО не комментирует задержание марша фермеров

26 августа 2016, 10:37
Представительство президента Российской Федерации в Южном федеральном округе не комментирует задержание участников "тракторного марша" фермеров из Краснодара в Москву, заявил представитель ведомства.

Напомним, накануне кубанские фермеры направились на своих тракторах в Москву с целью донести до президента Владимира Путина информацию о беззаконии в вопросах землераспределения в Краснодарском крае. В данном тракторном шествии также приняли участие фермеры Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей и позже представители Объединения перевозчиков.

По данным СМИ, данную колонну всю дорогу сопровождали сотрудники правоохранительных органов, то и дело останавливая для проверки документов. После у фермеров состоялась беседа с заместителем полномочного представителя президента РФ Леонидом Беляком в одном из придорожных кафе под Ростовом, который одобрил их дальнейшее движение. Но в скором времени на территории кафе появились сотрудники полиции, которые обвинили собравшихся в несанкционированном митинге и задержали 13 человек.

"В СМИ эта информация интерпретируется совершенно по-разному. В общем-то можно виртуально смоделировать любую последовательность действий, поэтому никаких комментариев дать не могу", - сказал сотрудник представительства президента, предложив перезвонить в понедельник.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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