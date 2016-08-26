Возобновилась продажа абонементов на домашние матчи "Ростова"

Ранее абонементы на внутренние матчи ФК "Ростов" на предстоящий сезон поступили в продажу в августе. Однако представители стадиона "Олимп-2" сообщали, что продажи планировалось запустить в начале июля, но срок постоянно переносился.
В результате абонементы можно было купить со 2 по 5 августа.
После возобновления продаж цены не изменились.
"Самый дешевый абонемент обойдется в две тысячи рублей, самый дорогой - в 1,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Уточняется, что для покупки необходимо иметь при себе паспорт.