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Возобновилась продажа абонементов на домашние матчи "Ростова"

26 августа 2016, 11:49
В донской столице вновь стартовали продажи абонементов на домашние матчи футбольной команды "Ростов", которые были прекращены 5 августа, сообщается на сайте клуба.

Ранее абонементы на внутренние матчи ФК "Ростов" на предстоящий сезон поступили в продажу в августе. Однако представители стадиона "Олимп-2" сообщали, что продажи планировалось запустить в начале июля, но срок постоянно переносился.

В результате абонементы можно было купить со 2 по 5 августа.

После возобновления продаж цены не изменились.

"Самый дешевый абонемент обойдется в две тысячи рублей, самый дорогой - в 1,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что для покупки необходимо иметь при себе паспорт.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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