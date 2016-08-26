rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Волгодонска раскритиковали идеи оформления парка

26 августа 2016, 06:46
Жители Волгодонска Ростовской области негативно отнеслись к вариантам будущего оформления входной группы парка "Дружба", сообщает горадминистрация.

На сайте мэрии гражданам предложили проголосовать за один из вариантов оформления объекта. Всего на выбор было предоставлено пять различных комбинаций.

В комментариях к голосованию местные жители раскритиковали желтый цвет, в который хотят покрасить входную группу. По их мнению, такая цветовая гамма смотрится мрачно.

Кроме того, один из участников представился, как профессиональный дизайнер и предложил заплатить только 300 рублей тем, кто сделал эти варианты.

"Все шрифты на входной группе взяты из бесплатного набора. Также создатели не думали над значками и сделали его из изображений в Интернете. Отвратительный цвет, такой бывает у белого пластика, который со временем желтеет", - сказано в сообщении.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00