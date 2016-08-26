Жители Волгодонска раскритиковали идеи оформления парка

На сайте мэрии гражданам предложили проголосовать за один из вариантов оформления объекта. Всего на выбор было предоставлено пять различных комбинаций.
В комментариях к голосованию местные жители раскритиковали желтый цвет, в который хотят покрасить входную группу. По их мнению, такая цветовая гамма смотрится мрачно.
Кроме того, один из участников представился, как профессиональный дизайнер и предложил заплатить только 300 рублей тем, кто сделал эти варианты.
"Все шрифты на входной группе взяты из бесплатного набора. Также создатели не думали над значками и сделали его из изображений в Интернете. Отвратительный цвет, такой бывает у белого пластика, который со временем желтеет", - сказано в сообщении.