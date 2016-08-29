Четверо украинцев пытались провезти на Дон центнер сомнительных овощей
29 августа 2016, 08:26
В Ростовской области на контрольном посту четыре человека пытались провезти с Украины в ручной клади более 100 килограммов овощей и фруктов, на которые не было нужных документов, сообщает в понедельник областное управление Россельхознадзора.
"В ручной клади обнаружили картофель, томаты, виноград, перец, дыни, арбузы и горшечные растения. На продукцию не было документов, подтверждающих качество", - сказано в сообщении.