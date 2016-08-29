Главу донского села оштрафовали за игнорирование свалок
29 августа 2016, 15:35
В Ростовской области оштрафовали на 50 тысяч рублей главу администрации Ряженского сельпо Матвеево-Курганского района за игнорирование стихийных свалок, сообщает в понедельник региональное управление Россельхознадзора.
"В ходе проверки выяснилось, что власти не следят за состоянием участков земли. Один из них превратился в свалку", - сказано в сообщении.
Уточняется, что главу администрации сельпо привлекли к административной ответственности.