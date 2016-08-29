Интерес россиян к политике вырос в преддверии выборов на 17%

При этом тема политики больше близка представителям сильного пола и людям, достигшим пенсионного возраста. Доля мужчин в среднем по выборке составляет 72%, пенсионеров – 77%. Около 32% россиян вообще не интересуются политической ситуацией в стране. Число жителей нашей страны, считающих, что народ уже устал от политики, сократилось на 9% за последние пять лет.