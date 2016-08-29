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Интерес россиян к политике вырос в преддверии выборов на 17%

29 августа 2016, 14:36
Число жителей России, интересующихся политикой, за год увеличился с 50 до 67%, подсчитали аналитики ВЦИОМ.

При этом тема политики больше близка представителям сильного пола и людям, достигшим пенсионного возраста. Доля мужчин в среднем по выборке составляет 72%, пенсионеров – 77%. Около 32% россиян вообще не интересуются политической ситуацией в стране. Число жителей нашей страны, считающих, что народ уже устал от политики, сократилось на 9% за последние пять лет.

Напомним, что выборы  в российскую Госдуму должны состояться 18 сентября. В этом году они пройдут по так называемой смешанной системе, часть парламентариев изберут по партийным спискам, часть – по одномандатным округам.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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