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Posted 29 августа 2016, 12:36

Published 29 августа 2016, 12:36

Modified 11 сентября 2022, 15:56

Updated 11 сентября 2022, 15:56

В Ростове прошла премьера картины "Напротив левого берега"

29 августа 2016, 12:36
Зрители кинофестиваля Bridge of Arts, который прошел в Ростове-на-Дону, тепло встретили кинопоказ картины "Напротив левого берега", следует из сообщения организаторов мероприятия.

Фильм представляет собой несколько новелл о простых жителях донской столицы. Кто-то из героев картины уже сумел добиться признания в определенных кругах, кто-то никому неизвестен.

Так, в киноленте фигурирует Игорь Мололкин – художник с Нахичеванского рынка, расписывающий стены торговых павильонов, и грузчик Славик, прославившийся в YouTube.

"Картина "Напротив левого берега"  была отмечена на международном кинофестивале "Золотой абрикос", а также получила премию "Серебряный лучник", - говорится в сообщении.

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