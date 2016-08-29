В Ростове прошла премьера картины "Напротив левого берега"

Posted 29 августа 2016, 12:36
Published 29 августа 2016, 12:36
Modified 11 сентября 2022, 15:56
Updated 11 сентября 2022, 15:56
Фильм представляет собой несколько новелл о простых жителях донской столицы. Кто-то из героев картины уже сумел добиться признания в определенных кругах, кто-то никому неизвестен.
Так, в киноленте фигурирует Игорь Мололкин – художник с Нахичеванского рынка, расписывающий стены торговых павильонов, и грузчик Славик, прославившийся в YouTube.
"Картина "Напротив левого берега" была отмечена на международном кинофестивале "Золотой абрикос", а также получила премию "Серебряный лучник", - говорится в сообщении.