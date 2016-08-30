Более 440 экс-шахтеров получили зарплату на Дону

Posted 30 августа 2016, 04:14
Published 30 августа 2016, 04:14
Modified 11 сентября 2022, 15:56
Updated 11 сентября 2022, 15:56
"В понедельник деньги перечислили 219 работникам. До этого средства выплатили 222 людям", - сказано в сообщении.
Из-за невыплаты зарплаты более 60 шахтеров объявили голодовку. Всего выплат ждали более двух тысяч человек. Сумма долга оставляет более 300 миллионов рублей.
Уточнялось, что погашение долгов начали за прошедший год, когда в организации появились проблемы с выплатами. Пока на эти цели выделили 50 миллионов рублей.