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Posted 30 августа 2016, 04:14

Published 30 августа 2016, 04:14

Modified 11 сентября 2022, 15:56

Updated 11 сентября 2022, 15:56

Более 440 экс-шахтеров получили зарплату на Дону

30 августа 2016, 04:14
В Ростовской области 441 экс-шахтеру организации "Кингкоул" закрыли долги по зарплате, информирует облправительство.

"В понедельник деньги перечислили 219 работникам. До этого средства выплатили 222 людям", - сказано в сообщении.

Из-за невыплаты зарплаты более 60 шахтеров объявили голодовку. Всего выплат ждали более двух тысяч человек. Сумма долга оставляет более 300 миллионов рублей.

Уточнялось, что погашение долгов начали за прошедший год, когда в организации появились проблемы с выплатами. Пока на эти цели выделили 50 миллионов рублей.

#Денис Объедкин#Новости
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