Имущество донского поставщика цемента продать не смогли

Дочернее предприятие группы компаний "Донтехком" - крупнейший в стране поставщик цемента. Компания собиралась построить завод по производству цемента, способный отгружать до 2 тысяч тонн цемента в сутки. Проект оценивался в 200 миллионов рублей. Запустить производство планировалось в 2015 году. Но предприятие задолжало "Газпромбанку" по кредитным договорам больше 159 миллионов рублей, что стало поводом для инициации процедуры банкротства.