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Имущество донского поставщика цемента продать не смогли

30 августа 2016, 14:19
Имущество обанкротившейся дочки "Донтехком" в Азове Ростовской области оказалось невостребованным у потенциальных покупателей, аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из документов, размещенных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На аукцион были выставлены два земельных участка 15,8 тысячи и 13,3 тысячи квадратных метров, предназначенных под промышленную зону "Донской технической компании". Стартовая цена лота составляла 107,5 миллиона рублей.

Дочернее предприятие группы компаний "Донтехком" - крупнейший в стране поставщик цемента. Компания собиралась построить завод по производству цемента, способный отгружать до 2 тысяч тонн цемента в сутки. Проект оценивался в 200 миллионов рублей. Запустить производство планировалось в 2015 году. Но предприятие задолжало "Газпромбанку" по кредитным договорам больше 159  миллионов рублей, что стало поводом для инициации процедуры банкротства.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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