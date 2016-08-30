Имущество донского поставщика цемента продать не смогли

На аукцион были выставлены два земельных участка 15,8 тысячи и 13,3 тысячи квадратных метров, предназначенных под промышленную зону "Донской технической компании". Стартовая цена лота составляла 107,5 миллиона рублей.
Дочернее предприятие группы компаний "Донтехком" - крупнейший в стране поставщик цемента. Компания собиралась построить завод по производству цемента, способный отгружать до 2 тысяч тонн цемента в сутки. Проект оценивался в 200 миллионов рублей. Запустить производство планировалось в 2015 году. Но предприятие задолжало "Газпромбанку" по кредитным договорам больше 159 миллионов рублей, что стало поводом для инициации процедуры банкротства.