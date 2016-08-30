Множество улиц Ростова остались без света

Posted 30 августа 2016, 05:54
Published 30 августа 2016, 05:54
Modified 11 сентября 2022, 08:30
Updated 11 сентября 2022, 08:30
Без света остались дома по улицам Вятская, Георгиевская, Металлургическая, Селиванова, Промышленная, Белорусская, Украинская, Благодатная, Зорге, Калинина, Кустанайская, Миллеровская, Петрозаводская, Развилинская, Смоленская, Содружества, Толмачёва, Акмолинская, Лесопарковая, Мечётинская, Чукотская. Также света нет на улицах Красносельская, Мадояна, Макарова, Мичуринская, Томская, Челябинская, Ерёменко, Объединения, Одесская, Предботаническая, Сормовская, Артёмовская Гастелло, Горбачёва, Днепрстроевская, Интернациональная и Литвинова.
Кроме того, на это же время без электроснабжения остались переулки Коломенский, Устойчивый, Проектируемый, Братский, Араратский, Вишневый, Петропавловский, Свирский, Клязьменский, Тверской, проспекты Доломановский, Сиверса, Шолохова.