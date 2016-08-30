rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Множество улиц Ростова остались без света

30 августа 2016, 08:54
В Ростове-на-Дону во вторник множество улиц остались на день без электричества из-за обслуживания оборудования, сообщает горадминистрация.

Без света остались дома по улицам Вятская, Георгиевская, Металлургическая, Селиванова, Промышленная, Белорусская, Украинская, Благодатная, Зорге, Калинина, Кустанайская, Миллеровская, Петрозаводская, Развилинская, Смоленская, Содружества, Толмачёва, Акмолинская, Лесопарковая, Мечётинская, Чукотская. Также света нет на улицах Красносельская, Мадояна, Макарова, Мичуринская, Томская, Челябинская, Ерёменко, Объединения, Одесская, Предботаническая, Сормовская, Артёмовская Гастелло, Горбачёва, Днепрстроевская, Интернациональная и Литвинова.

Кроме того, на это же время без электроснабжения остались переулки Коломенский, Устойчивый, Проектируемый, Братский, Араратский, Вишневый, Петропавловский, Свирский, Клязьменский, Тверской, проспекты Доломановский, Сиверса, Шолохова.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
В Госдуме опровергли начало второго этапа частичной мобилизации в Ростовской области
Сегодня, 11:28
«Дома жутко холодно»: ростовчан ужаснуло включение отопления только с 17 октября
Сегодня, 09:19
Не поступивший в ростовский вуз украинский олигарх Корбан призвал разбомбить Таганрог
Вчера, 21:53
В Ростове вместо увядшей высадят новую лаванду на Большой Садовой
Вчера, 20:33
Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00