Множество улиц Ростова остались без света

Кроме того, на это же время без электроснабжения остались переулки Коломенский, Устойчивый, Проектируемый, Братский, Араратский, Вишневый, Петропавловский, Свирский, Клязьменский, Тверской, проспекты Доломановский, Сиверса, Шолохова.