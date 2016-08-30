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На Дону в 2016 г платежная карта "МИР" заменит Visa и Master Card

30 августа 2016, 15:21
В Ростовской области до конца года новая платежная карта "МИР" заменит Visa и Master Card, в РФ участниками этой системы стали свыше 200 банков, сообщает во вторник облправительство.

Напомним, власти РФ приняли решение о переводе внутрироссийских операций на обработку в национальную систему платежных карт, которая принадлежит Центробанку РФ. Эти меры стали необходимы после того, как Visa и Master Card приостановили обслуживание нескольких российских банков в 2014 году.

"Представители нескольких крупнейших банков выразили готовность выпустить к декабрю карты "МИР". Будут переведены сотни тысяч клиентов", - сказано в сообщении.

Ранее глава Банка России заявляла, что в этом году будет выпущено свыше 30 миллионов таких карт.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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