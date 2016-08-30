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Несколько улиц Новочеркасска останутся без света на день

30 августа 2016, 10:27
В Новочеркасске Ростовской области в среду множество улиц останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ, сообщает во вторник горадминистрация.

В течение дня света не будет по улицам Механизаторов, Дорожная, Александровская, Железнодорожная, Володарского, Никольского, Трамвайная, Петрова, Солнечная, Луговая, Советская, Агролесная, Лесная, Тельмана, Клещева, Щукина, Громовой, Речная. Также электричество отключат на улицах Десятая, Четырнадцатая, Пятнадцатая, Шестнадцатая, Прогонная, Ященко, Ветеринарная, Мечникова, Вавилова, Аксайская, Кавказская, Атаманская.

Кроме того, на это же время произойдет отключение света по переулкам Просторный, Снежный, Прямой, Крыжановского, Безымянный, Пионерский, Неизвестный, Янтарный, Кривой, Крутой, Глубокий и проспекту Платовскому.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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