Ростовские таксисты паркуются на остановках общественного транспорта

Общественный транспорт останавливается, не доезжая до остановки, и люди часто не успевают добежать до автобуса. Кроме того, из-за невозможности подъехать к самой остановке маршрутные такси нередко перекрывают выезд с прилегающей территории, что создает заторы.
Городской департамент транспорта провел совместный рейд с сотрудниками ГИБДД, в результате которого были составлены два протокола. Однако, по словам ростовчан, одного рейда и двух протоколов недостаточно для решения этой наболевшей проблемы, водители такси и общественного транспорта продолжают нарушать ПДД.