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Ростовские таксисты паркуются на остановках общественного транспорта

30 августа 2016, 15:18
Жители Ростова-на-Дону возмущены поведением водителей такси, которые паркуются на остановке общественного транспорта в районе торгового центра "Горизонт", мешая подъезду автобусов и маршрутных такси, пишут горожане в соцсетях.

Общественный транспорт останавливается, не доезжая до остановки, и люди часто не успевают добежать до автобуса. Кроме того, из-за невозможности подъехать к самой остановке маршрутные такси нередко перекрывают выезд с прилегающей территории, что создает заторы.

Городской департамент транспорта провел совместный рейд с сотрудниками ГИБДД, в результате которого были составлены два протокола. Однако, по словам ростовчан, одного рейда и двух протоколов недостаточно для решения этой наболевшей проблемы, водители такси и общественного транспорта продолжают нарушать ПДД.



#Новости#Общество#Денис Объедкин
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