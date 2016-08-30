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В Ростове в среду огласят приговор обученному террористу

30 августа 2016, 12:17
В Ростове-на-Дону в среду суд огласит приговор Рашиду Евлоеву, которого обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористических актов, сообщает во вторник Северо-Кавказский окружной военный суд.

"По мнению следствия, фигурант проходил обучение в целях осуществления террористической деятельности в Сирии", - сказано в сообщении.

Уточняется, что это дело поступило в суд из Генпрокуратуры РФ. Оглашение начнется в 10.00 мск.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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