В Ростове в среду огласят приговор обученному террористу

В Ростове-на-Дону в среду суд огласит приговор Рашиду Евлоеву, которого обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористических актов, сообщает во вторник Северо-Кавказский окружной военный суд.