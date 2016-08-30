Во вторник на Дону в нескольких районах Новошахтинска не будет воды

Posted 30 августа 2016, 05:31
Published 30 августа 2016, 05:31
Modified 11 сентября 2022, 15:56
Updated 11 сентября 2022, 15:56
Ограничение водоснабжения до 19.00 ожидается в поселках Кирова, Тельмана, на улицах Южной, Стахановской, Краснооктябрьской, 3 Сентября, Смоленской, Революционной, Свердлова, Перетенца, Смолянных, Узкоколейной, Коминтерна, Мухина, Дзержинского, Театральной, Социалистической, Конноармейской, Калинина, Энтузиастов, Кирова, Шоссейной, Гайдара, в переулках Минутном, Белышева, Почтовом, Известковом, на проспекте Ленина.
"В течении дня горожан будут обеспечивать питьевой водой при помощи автоцистерн. Подача воды ограничена из-за работы коммунальных служб города", - сказано в сообщении.