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Posted 30 августа 2016, 05:31

Published 30 августа 2016, 05:31

Modified 11 сентября 2022, 15:56

Updated 11 сентября 2022, 15:56

Во вторник на Дону в нескольких районах Новошахтинска не будет воды

30 августа 2016, 05:31
Во вторник часть жилых домов в Новошахтинске Ростовской области останется без питьевой воды, говорится в сообщении городской администрации.

Ограничение водоснабжения до 19.00 ожидается в поселках Кирова, Тельмана, на улицах Южной, Стахановской, Краснооктябрьской, 3 Сентября,  Смоленской, Революционной, Свердлова,  Перетенца, Смолянных, Узкоколейной, Коминтерна, Мухина, Дзержинского, Театральной, Социалистической, Конноармейской, Калинина, Энтузиастов, Кирова,  Шоссейной, Гайдара, в переулках Минутном, Белышева, Почтовом, Известковом, на проспекте Ленина.

"В течении дня горожан будут обеспечивать питьевой водой при помощи автоцистерн. Подача воды ограничена из-за работы коммунальных служб города", - сказано в сообщении.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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