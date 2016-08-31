Степная зона может исчезнуть в Ботаническом саду в Ростове

В минувшую субботу сотрудники министерства природы Дона приняли участие в субботнике “Зеленая Россия”, выбрав для уборки именно “Приазовскую степь” Ботанического сада. Из-за разрастающейся поросли кустарников и деревьев это уже не просто обычная уборка, а комплекс мероприятий по сохранению уникальной природы. К сожалению, в одиночку сотрудники сада не справляются с поддержанием необходимых условий на такой большой территории.