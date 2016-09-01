Челябинские энергетики требуют взыскать с РЭМЗ в Ростове 56,1 млн

"Ростовское предприятие, в свою очередь, подало встречный иск, требуя признать договор с энергетической компанией недействительным в части установления сбытовой надбавки в размере 0,05 рублей за киловатт в час, уменьшенной дополнительным соглашением до 0,00398 рублей, и применения последствий недействительности сделки в виде взыскания 5,1 миллиона рублей за необоснованное обогащение. Следующее судебное заседание состоится 10 октября", - сказано в сообщении.