Мутко выразил беспокойство подготовкой отелей в Ростове к ЧМ-2018

“Министр высказал свою озабоченность ходом стройки отелей, особенно учитывая, что в проекты вложены только средства инвесторов, а не бюджетные. В ближайшее время эти вопросы будут рассмотрены для принятия рационального решения. В целом же уровень подготовки донских отелей к соревнованиям мирового уровня можно оценить как неплохой ”, - прокомментировал Голубев итоги осмотра на состоявшемся позже брифинге.