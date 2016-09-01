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Мутко выразил беспокойство подготовкой отелей в Ростове к ЧМ-2018

1 сентября 2016, 14:07
Губернатор Ростовской области Василий Голубев и министр спорта России Виталий Мутко посетили несколько гостиниц в ходе оценки подготовки к ЧМ-2018, сообщает региональное правительство.

“Министр высказал свою озабоченность ходом стройки отелей, особенно учитывая, что в проекты вложены только средства инвесторов, а не бюджетные. В ближайшее время эти вопросы будут рассмотрены для принятия рационального решения. В целом же уровень подготовки донских отелей к соревнованиям мирового уровня можно оценить как неплохой ”, - прокомментировал Голубев итоги осмотра на состоявшемся позже брифинге.

Уточняется, что количество отелей должного уровня в Ростове-на-Дону и ближайших городах позволяет расселить всех участников и гостей чемпионата мира с максимальным комфортом.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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