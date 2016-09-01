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Определили состав резидентов третьего набора Южного ИТ-парка

1 сентября 2016, 08:52
В Ростове-на-Дону выбрали резидентов третьего набора бизнес-инкубатора Южного ИТ-парка для прохождения четырехмесячного обучения, сообщает в четверг облправительство.

"Претендентами были представители из нескольких регионов страны. Всего свои проекты предоставили 116 команд, из них выбрали 28 победителей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что участникам пришлось пройти три этапа, в том числе лекции и экспертную сессию.

Одна из команд предложила проект мобильной гарнитуры, которая дает возможность управлять гаджетами только силой мысли.

На официальном сайте организации указано, что в ИТ-парке разработчикам покажут как изучить рынок и общаться с потенциальными клиентами. Также лучшие стартапы будут показаны инвестиционным фондам.

#Новости#Технологии#Денис Объедкин
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