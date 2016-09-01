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Поборы в ростовских школах достигают 6 тысяч рублей в месяц

1 сентября 2016, 13:11
Дополнительные денежные сборы в школах Ростовской области могут достигать 6 тысяч рублей в месяц, а отказ может вызвать негативное отношение к ребенку, выяснила редакция RostovGazeta в результате опроса, проведенного на сайте информационного агентства.

Как следует из ответов опрошенных, школьный "рэкет" в среднем варьируется в размере от двухсот до трех с половиной тысяч рублей в месяц. Наибольшая сумма дополнительного сбора составила шесть тысяч рублей.

Ростовчане практически единогласно высказались отрицательно в отношении дополнительных сборов. Лишь один ответ выражал лояльное отношение, но только при условии полной отчетности о потраченных средствах.

В вопросе платных кружков при школе родители также высказались единогласно: "Платные кружки при школе не посещаем - дорого".

Кроме того, по данным опроса, всем знакомая ситуация со сбором денег на подарки учителям негласно носит обязательный характер. Как рассказывают ростовчане, учителя подарки очень поощряют - и чем чаще, тем лучше. Однако не всегда просят.

В попытке выяснить, чем грозит отказ платить, RostovGazeta удалось узнать, что многие родители боятся даже пробовать отказать. Ведь это, по их мнению, может обернуться негативным отношением и "прессингом" ребенка. Люди, пробовавшие отказать, подтверждают факт ухудшения отношения к ребенку. Об этом же напрямую может заявить и родительский комитет некоторых школ.

Вопреки заявлениям о бесплатности и доступности общего образования школьное обучение ощутимо бьет по карману ростовских семей.

В министерстве образования Ростовской области результаты опроса пока не прокомментировали.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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