Поборы в ростовских школах достигают 6 тысяч рублей в месяц

Как следует из ответов опрошенных, школьный "рэкет" в среднем варьируется в размере от двухсот до трех с половиной тысяч рублей в месяц. Наибольшая сумма дополнительного сбора составила шесть тысяч рублей.
Ростовчане практически единогласно высказались отрицательно в отношении дополнительных сборов. Лишь один ответ выражал лояльное отношение, но только при условии полной отчетности о потраченных средствах.
В вопросе платных кружков при школе родители также высказались единогласно: "Платные кружки при школе не посещаем - дорого".
Кроме того, по данным опроса, всем знакомая ситуация со сбором денег на подарки учителям негласно носит обязательный характер. Как рассказывают ростовчане, учителя подарки очень поощряют - и чем чаще, тем лучше. Однако не всегда просят.
В попытке выяснить, чем грозит отказ платить, RostovGazeta удалось узнать, что многие родители боятся даже пробовать отказать. Ведь это, по их мнению, может обернуться негативным отношением и "прессингом" ребенка. Люди, пробовавшие отказать, подтверждают факт ухудшения отношения к ребенку. Об этом же напрямую может заявить и родительский комитет некоторых школ.
Вопреки заявлениям о бесплатности и доступности общего образования школьное обучение ощутимо бьет по карману ростовских семей.
В министерстве образования Ростовской области результаты опроса пока не прокомментировали.