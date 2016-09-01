Поборы в ростовских школах достигают 6 тысяч рублей в месяц

Кроме того, по данным опроса, всем знакомая ситуация со сбором денег на подарки учителям негласно носит обязательный характер. Как рассказывают ростовчане, учителя подарки очень поощряют - и чем чаще, тем лучше. Однако не всегда просят.



В попытке выяснить, чем грозит отказ платить, RostovGazeta удалось узнать, что многие родители боятся даже пробовать отказать. Ведь это, по их мнению, может обернуться негативным отношением и "прессингом" ребенка. Люди, пробовавшие отказать, подтверждают факт ухудшения отношения к ребенку. Об этом же напрямую может заявить и родительский комитет некоторых школ.



Вопреки заявлениям о бесплатности и доступности общего образования школьное обучение ощутимо бьет по карману ростовских семей.



В министерстве образования Ростовской области результаты опроса пока не прокомментировали.

