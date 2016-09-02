Зарплата учителя в России с дореволюционных времен упала в 11 раз – СП

Posted 2 сентября 2016, 10:36
Published 2 сентября 2016, 10:36
Modified 11 сентября 2022, 15:54
Updated 11 сентября 2022, 15:54
“Так, дореволюционный учитель получал в среднем 129 тысяч рублей в пересчете на современные деньги, слесарь – 86 тысяч рублей, чиновник – 94 тысячи рублей. По тем временам это равнялось 85, 57 и 62 рубля соответственно. Больше всех зарабатывали полковники – 492 тысячи (325) рублей”, - следует из отчета.
Напомним, сегодня средняя зарплата учителя в Ростовской области составляет около 11 500 рублей.