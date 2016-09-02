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Posted 2 сентября 2016, 10:36

Published 2 сентября 2016, 10:36

Modified 11 сентября 2022, 15:54

Updated 11 сентября 2022, 15:54

Зарплата учителя в России с дореволюционных времен упала в 11 раз – СП

2 сентября 2016, 10:36
Средняя месячная заработная плата современного учителя в 11 раз меньше, чем у его коллеги времен царской России, следует из результатов анализа, проведенного Счетной палатой России.

“Так, дореволюционный учитель получал в среднем 129 тысяч рублей в пересчете на современные деньги, слесарь – 86 тысяч рублей, чиновник – 94 тысячи рублей. По тем временам это равнялось 85, 57 и 62 рубля соответственно. Больше всех зарабатывали полковники – 492 тысячи (325) рублей”, - следует из отчета.

Напомним, сегодня средняя зарплата учителя в Ростовской области составляет около 11 500 рублей.

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