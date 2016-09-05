Экоавтобусы с розетками и кондиционерами появятся в Волгодонске

"Транспорт, который сегодня есть, требует и замены, и улучшения его комфорта. С прошлого года в Волгодонск мы поставляем экологически чистый, современный транспорт, удобный для людей с ограниченными возможностями. На это из резервного фонда Ростовской области потратили 102,6 миллиона рублей", - говорит он.

