Экоавтобусы с розетками и кондиционерами появятся в Волгодонске

"Транспорт, который сегодня есть, требует и замены, и улучшения его комфорта. С прошлого года в Волгодонск мы поставляем экологически чистый, современный транспорт, удобный для людей с ограниченными возможностями. На это из резервного фонда Ростовской области потратили 102,6 миллиона рублей", - говорит он.
Речь идёт о покупке пяти экологически чистых автобусов и пяти троллейбусов общей вместимостью 80 и 101 место соответственно.
"Автобусы работают на газомоторном топливе и оборудованы автоматической коробкой передач. Это очень удобно для поездок в городе. В каждом есть камеры слежения. Помимо этого, троллейбусы смогут экономить электроэнергию за счёт возврата 10-15% при торможении", - рассказывает водитель автобуса Владимир Дубинин.
Новый низкопольный транспорт оборудован кондиционерами, розетками для подзарядки телефонов и системой наклона кузова для заезда колясок.
"В новых автобусах мы сможем беспрепятственно проезжать по салону и с легкостью передвигаться из старой части города в новую", - говорит инвалид-колясочник Юрий Николаев.
Всего в городе работает 124 автобуса и 39 троллейбусов. С приобретением нового автотранспорта треть автобусов Волгодонска будет младше пяти лет.