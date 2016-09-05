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Президент Федерации сумо РФ пострадал в тройной аварии на Дону

5 сентября 2016, 16:08
В Ростовской области на дороге М-4 "Дон" столкнулись три авто, два человека пострадали, среди них сумоист, сообщил RostovGazeta представитель областного УМВД.

"Инцидент случился 1 сентября. Водитель Hyundai превысил скорость, потерял управление и столкнулся с грузовиком Renault Preium. После этого Hyundai откинуло на машину Renault", - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что водитель Hyundai получил травмы, также пострадал его попутчик-сумоист.

По данным СМИ, пострадавшим пассажиром является пятикратный чемпион мира по сумо, президент федерации сумо РФ Алан Караев.

В федерации сумо РФ комментарии получить не удалось, так как никто не отвечал на звонки в рабочее время.


#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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