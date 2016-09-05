Президент Федерации сумо РФ пострадал в тройной аварии на Дону

"Инцидент случился 1 сентября. Водитель Hyundai превысил скорость, потерял управление и столкнулся с грузовиком Renault Preium. После этого Hyundai откинуло на машину Renault", - отметил собеседник агентства.
Уточняется, что водитель Hyundai получил травмы, также пострадал его попутчик-сумоист.
По данным СМИ, пострадавшим пассажиром является пятикратный чемпион мира по сумо, президент федерации сумо РФ Алан Караев.
В федерации сумо РФ комментарии получить не удалось, так как никто не отвечал на звонки в рабочее время.