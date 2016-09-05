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Сахалинская елка из корюшки восхитила посетителей ВЭФ во Владивостоке

5 сентября 2016, 18:15
Необычное дерево смогло привлечь к себе восторженные взгляды не только жителей и гостей Владивостока, но и нескольких высокопоставленных чиновников. Речь идет о стилизованной под новогоднюю елку конструкции, высота которой достигает двух с половиной метр

Как пишет «Востокмедиа», представил такое необычное творение губернатор Сахалинской области, который с его помощью произвел презентацию продукции региона. В своем выступлении он рассказал, что для изготовления дерева потребовалось свыше двух с половиной тысяч сушеной рыбы, которая занимает одно из первых мест у сахалинцев.

«Корюшка, это замечательная рыба, которая прекрасно сочетается и может дополнить любое блюдо. Она может быть как вяленой, сушеной или даже жареной. Не спорю, она представлена и на Камчатке и Чукотке, в Приморье и Магадане, однако вкуснее всего она на Сахалине. Поэтому всех желающих мы готовы угостить нашим фирменным блюдом», - заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

Поддержал его слова и Юрий Трутнев, постпред президента России в ВФО. «Я хотел бы выразить свое восхищение тому, как Олег Кожемяко провел презентацию продукции региона. Это весь неординарно и заслуживает особой похвалы», - рассказал он.

Однако, по словам волонтеров Эльвиры и Виктории, мероприятие было омрачено излишней жадностью гостей фестиваля. Всего за несколько минут после открытия выставки около десяти человек устремились к дереву и принялись собирать с него рыбу, тем самым приведя его в пустую конструкцию. В связи с тем, что елка была достаточно высокой, самые находчивые решили ее наклонить и собрали всю презентованную рыбу.

Но даже несмотря на этот инцидент, многие жители и гости Владивостока остались довольны и с радостью рассказали о своих впечатлениях на фестивале. Одним из них оказался красноярец Владимир Морозов, который сообщил, что находится во Владивостоке в гостях и был очень удивлен и восхищен ароматной елкой, которая не смогла остаться без внимания.

К слову, Сахалинская область на форуме уже заработала около 30 миллиардов рублей. Это – сумма контрактов, заключенных в рамках мероприятия бизнесменами региона.


#Желтые новости#Денис Объедкин
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