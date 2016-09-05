Сахалинская елка из корюшки восхитила посетителей ВЭФ во Владивостоке

Однако, по словам волонтеров Эльвиры и Виктории, мероприятие было омрачено излишней жадностью гостей фестиваля. Всего за несколько минут после открытия выставки около десяти человек устремились к дереву и принялись собирать с него рыбу, тем самым приведя его в пустую конструкцию. В связи с тем, что елка была достаточно высокой, самые находчивые решили ее наклонить и собрали всю презентованную рыбу.