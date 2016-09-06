Больницы Дона мешают в поиске пропавших без вести

"Если вы сейчас позвоните в больницу и скажете, что у вас пропал родственник и вы хотите узнать, не попадал ли он в эту больницу, вам, скорее всего, откажут в ответе", - рассказал собеседник агентства, отметив, что они аргументируют отказ сводом законов о неразглашении информации.
Однако волонтеры не просят диагнозы или личные данные. По словам Максименко, больницы отказывают в ответе на вопрос, есть ли на их территории человек с определенными особыми приметами.
Больниц очень много, оперативники и родственники физически не смогут лично обойти их все. А официальный ответ на запрос полиции может идти неделю. Таким образом проходили многонедельные поиски пожилых людей, которые, как выяснялось, все это время беспрерывной работы полиции и волонтеров лежали в больнице.
"Это главная проблема, других таких нет. Взаимодействие происходит с кем угодно, кроме больниц", - рассказал Максименко.