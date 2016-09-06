Больницы Дона мешают в поиске пропавших без вести

"Если вы сейчас позвоните в больницу и скажете, что у вас пропал родственник и вы хотите узнать, не попадал ли он в эту больницу, вам, скорее всего, откажут в ответе", - рассказал собеседник агентства, отметив, что они аргументируют отказ сводом законов о неразглашении информации.