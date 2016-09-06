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Больницы Дона мешают в поиске пропавших без вести

6 сентября 2016, 15:20
Больницы Ростовской области мешают проводить поиск пропавших без вести, сообщил в интервью RostovGazeta региональный координатор отряда "Лиза Алерт Юг" Максим Максименко.

"Если вы сейчас позвоните в больницу и скажете, что у вас пропал родственник и вы хотите узнать, не попадал ли он в эту больницу, вам, скорее всего, откажут в ответе", - рассказал собеседник агентства, отметив, что они аргументируют отказ сводом законов о неразглашении информации.

Однако волонтеры не просят диагнозы или личные данные. По словам Максименко, больницы отказывают в ответе на вопрос, есть ли на их территории человек с определенными особыми приметами.

Больниц очень много, оперативники и родственники физически не смогут лично обойти их все. А официальный ответ на запрос полиции может идти неделю. Таким образом проходили многонедельные поиски пожилых людей, которые, как выяснялось, все это время беспрерывной работы полиции и волонтеров лежали в больнице.

"Это главная проблема, других таких нет. Взаимодействие происходит с кем угодно, кроме больниц", - рассказал Максименко.

Полный текст интервью читайте на сайте rostovgazeta.ru.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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