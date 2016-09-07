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Бывший хозяин "ТагАЗа" признан банкротом

7 сентября 2016, 11:12
Основатель и поручитель автоконцерна-банкрота "ТагАЗ" Михаил Парамонов также признан банкротом, следует из материалов единого федерального реестра.

По данным СМИ, дочерняя компания Сбербанка “Южная автомобильная группа” начала процедуру признания Парамонова банкротом в конце осени прошлого года. Автомагнат должен более 18 миллиардов рублей различным банкам, в том числе 4,4 миллиарда рублей заявителю.

Отмечается, что признание Парамонова банкротом на руку его кредитором. Теперь он не может покинуть территорию РФ до выплаты долга, и у банков появляются возможности разыскать его имущество.  Теперь Парамонов пополнил число крупнейших должников – физических лиц, банкротства которых добился "Сбербанк".

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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