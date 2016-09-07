Бывший хозяин "ТагАЗа" признан банкротом

По данным СМИ, дочерняя компания Сбербанка “Южная автомобильная группа” начала процедуру признания Парамонова банкротом в конце осени прошлого года. Автомагнат должен более 18 миллиардов рублей различным банкам, в том числе 4,4 миллиарда рублей заявителю.
Отмечается, что признание Парамонова банкротом на руку его кредитором. Теперь он не может покинуть территорию РФ до выплаты долга, и у банков появляются возможности разыскать его имущество. Теперь Парамонов пополнил число крупнейших должников – физических лиц, банкротства которых добился "Сбербанк".