Бывший хозяин "ТагАЗа" признан банкротом

Отмечается, что признание Парамонова банкротом на руку его кредитором. Теперь он не может покинуть территорию РФ до выплаты долга, и у банков появляются возможности разыскать его имущество. Теперь Парамонов пополнил число крупнейших должников – физических лиц, банкротства которых добился "Сбербанк".