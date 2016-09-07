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Донские красавицы вышли в финал конкурса "Мисс офис-2016"

7 сентября 2016, 13:53
В финал всероссийского конкурса "Мисс офис-2016" вышли четыре представительницы Ростовской области, говорится на сайте организаторов.

Жители региона могут проголосовать за 26-летнего финансового директора новочеркасского предприятия Инну Насибову, 28-летнюю работницу стоматологической клиники в Ростове Илону Пократову, 24-летнюю помощника руководителя из Новочеркасска Екатерину Олову или 28-летнюю начальника сектора конкурсных закупок в компании РЖД Татьяну Бутко из Ростова-на-Дону.

Из 74 претенденток со всей страны только 25 смогут побороться за корону победительницы. "Имена тех, кто продолжит борьбу за титул самой красивой офисной сотрудницы страны, будут объявлены уже в воскресенье", - говорится на сайте организаторов.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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