Донские красавицы вышли в финал конкурса "Мисс офис-2016"

Жители региона могут проголосовать за 26-летнего финансового директора новочеркасского предприятия Инну Насибову, 28-летнюю работницу стоматологической клиники в Ростове Илону Пократову, 24-летнюю помощника руководителя из Новочеркасска Екатерину Олову или 28-летнюю начальника сектора конкурсных закупок в компании РЖД Татьяну Бутко из Ростова-на-Дону.
Из 74 претенденток со всей страны только 25 смогут побороться за корону победительницы. "Имена тех, кто продолжит борьбу за титул самой красивой офисной сотрудницы страны, будут объявлены уже в воскресенье", - говорится на сайте организаторов.