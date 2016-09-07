В Нижнем Тагиле почти половина лифтов находится в аварийном состоянии

Как пишет интернет-издание Tagilcity.ru, местные власти пообещали к 2015 году заменить все устаревшие лифты в домах города на современные подъёмные механизмы. Как говорили люди Сергея Носова, замена лифтов не только обеспечит комфорт горожан, но ещё и снизит затраты на обслуживание домов. Тогда позитивный экономический эффект оценили в 20% от объёма нынешних расходов.
Мероприятие по инспектированию монтажа лифтов в одном из домов Нижнего Тагила посетил кандидат в депутаты Госдумы Алексей Балыбердин. Он рассказал, что на замену лифтов были выделены необходимые средства. Тем не менее, вскоре финансирование проекта было приостановлено. Так, как говорит Балыбердин, власти успели заменить более двухсот лифтов.
Информацию о нехватке средств подтверждает и директор «Тагиллифт НТ» Евгений Мельников. Он заявил, что примерно 37% всех лифтов в городе требуют замены. Но, как говорит Мельников, отсутствие федерального финансирования не позволяет провести все необходимые работы. А в 2014-2015 годах тагильские власти и вовсе не заменили ни одного лифта. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники ведомства даже вынесли предписание устранить нарушения.
Как говорят специалисты, проблема актуальна для региона и всей России. Они напоминают, что периодически падения лифтов в стране приводят к человеческим жертвам. Например, в 2015 году в Москве погиб 10-месячный младенец, находившийся в обрушившимся лифте.
В прошлом году неприятный инцидент произошёл и в Нижнем Тагиле. Возгорание в шахте лифта едва не привело к гибели 11-летнего ребёнка. Тогда мальчик провёл в кабине лифта, в которую проникал едкий дым, более двадцати минут. Лифтеры не отвечали на звонки, а ребёнка от гибели спас сосед, который услышал его крики и вызвал мастеров.
В итоге ребёнок надышался едким газом и провёл в больнице несколько дней. Сперва представители лифтовой компании раскритиковали маму ребёнка, обвинив её в плохом воспитании ребёнка. Впрочем, в дальнейшем они принесли извинения женщине.
Это – далеко не единственный инцидент с лифтами в городе. Так, местные журналисты вспоминают громкий случай, связанный с падением лифта с пассажирами в здании городской больницы. Тогда в ходе расследования было установлено, что лифт никто не обслуживал на протяжении нескольких недель.
Не исключено, что это – лишь начало серии инцидентов с лифтами, которые Сергей Носов обещал заменить уже в 2014 году. Тем не менее, старые лифты, не соответствующие стандартам безопасности, продолжают эксплуатироваться в сотнях домов по всему городу.