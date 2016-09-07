В Нижнем Тагиле почти половина лифтов находится в аварийном состоянии

Информацию о нехватке средств подтверждает и директор «Тагиллифт НТ» Евгений Мельников. Он заявил, что примерно 37% всех лифтов в городе требуют замены. Но, как говорит Мельников, отсутствие федерального финансирования не позволяет провести все необходимые работы. А в 2014-2015 годах тагильские власти и вовсе не заменили ни одного лифта. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Сотрудники ведомства даже вынесли предписание устранить нарушения.