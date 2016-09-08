rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Каждый 10-й переход возле школ на Дону не соответствует нормам

8 сентября 2016, 12:17
Каждый 10-ый пешеходный переход возле общеобразовательных учреждений Ростовской области не соответствует установленным требованиям, следует из мониторинга, проведенного региональными активистами.

“Самое распространенное нарушение – отсутствие ограждения и “лежачих полицейских”, - говорится в отчете общественников.

Так, в Каменске-Шахтинском и Шахтах половина переходов возле школ не имеют ни ограды, ни искусственных неровностей. Похожая ситуация в Азове и Азовском районе, там нарушения выявлены на 30% пешеходных переходов. В Гуково и Белой Калитве обнаружены школы, возле которых вообще не организован переход детей через дорогу.

Улучшилась ситуация с состоянием переходов возле школ в Таганроге и Ростове.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00