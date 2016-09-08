Каждый 10-й переход возле школ на Дону не соответствует нормам

Так, в Каменске-Шахтинском и Шахтах половина переходов возле школ не имеют ни ограды, ни искусственных неровностей. Похожая ситуация в Азове и Азовском районе, там нарушения выявлены на 30% пешеходных переходов. В Гуково и Белой Калитве обнаружены школы, возле которых вообще не организован переход детей через дорогу.