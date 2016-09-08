Муж Ольги Бузовой не выйдет за "Локомотив" в матче с "Ростовом"

"У Тарасова диагностировали разрыв передней крестообразной связки, желаем футболисту скорейшего выздоровления!" – написали представители "Ростова" в своей официальной группе в соцсетях.
По информации ФК "Локомотив", футболиста ожидает операция на связках коленного сустава. Период восстановления Тарасова может затянуться на срок до пяти месяцев.
Напомним, "Ростов" сыграет со столичной командой в рамках чемпионата России по футболу 24 сентября. С ЦСКА их ждет встреча 2 октября, 15 октября – со "Спартаком", 22 октября – с "Уфой", а 29 октября – с "Амкаром".