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Муж Ольги Бузовой не выйдет за "Локомотив" в матче с "Ростовом"

8 сентября 2016, 10:53
Супруг популярной телеведущей Ольги Бузовой, игрок московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов пропустит матч с ФК "Ростов", сообщили представители клуба.

"У Тарасова диагностировали разрыв передней крестообразной связки, желаем футболисту скорейшего выздоровления!" – написали представители "Ростова" в своей официальной группе в соцсетях.

По информации ФК "Локомотив", футболиста ожидает операция на связках коленного сустава. Период восстановления Тарасова может затянуться на срок до пяти месяцев.

Напомним, "Ростов" сыграет со столичной командой в рамках чемпионата России по футболу 24 сентября. С ЦСКА их ждет встреча 2 октября, 15 октября – со "Спартаком", 22 октября – с "Уфой", а 29 октября – с "Амкаром".

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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