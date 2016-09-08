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Находящуюся в международном розыске женщину задержали в Ростове

8 сентября 2016, 09:42
В Ростове-на-Дону сотрудники челябинской полиции задержали рецидивистку, которая находилась в международном розыске, рассказали в ГУ МВД России.

"Женщину 1971 года рождения искали за мошенничество на федеральном уровне с апреля 2010 года, а с октября 2012 – на международном", – сообщила представитель полиции Ирина Волк.

Рецидивистка находила юридически неграмотных граждан, которые планировали купить квартиру. Недвижимость она им продавала по подложным документам, заключая договоры займа денег. С июня 2007 года по апрель 2010 года ей удалось совершить 87 подобных преступлений.

Потерпевшие в результате мошенничества лишились в общей сумме 114 млн рублей. Женщине предъявили обвинение и арестовали её, аферистке грозит до 10 лет лишения свободы.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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