Новый 10-дневный туристический маршрут создадут регионы ЮФО

"Этот проект будет реализован, в том числе в рамках данного соглашения, чтобы стимулировать развитие сопутствующего бизнеса, в первую очередь, ресторанного и гостиничного, производителей сувенирной продукции. Из уже существующих 2-3-дневных туров выходного дня мы намерены создать единый полноценный 7-10-дневный туристический продукт. Он будет коммерчески привлекательным для бизнеса и интересным для туристов со всей России. Пока речь идет об Астраханской области, Калмыкии и частично Волгоградской области", - подчеркнул он.
Во время подписания соглашения губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал готовность расширять сотрудничество в сфере туризма между областями, отметив, что почти половину турпотока в здравницу Ставрополя составляют жители Дона. "Сегодня растет интерес дончан к этнографическим и экологическим турам в Калмыкию. Абсолютно все хотят побывать в Астрахани, потому что каждый второй в нашем регионе - рыбак, а вторая половина - это их жены", - отметил он.
Соглашение между четырьмя субъектами РФ о сотрудничестве в сфере экономики, туризма, развития физической культуры и спорта, реализации государственной политики РФ в отношении российского казачества главы регионов подписали на молодежном образовательном форуме "Ростов" в Неклиновском районе Ростовской области.