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Новый 10-дневный туристический маршрут создадут регионы ЮФО

8 сентября 2016, 12:57
Туристическая карта РФ в 2017 году пополнится новым маршрутом по ряду регионов ЮФО, сообщил глава Калмыкии Алексей Орлов во время подписания четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве между Ростовской областью, Ставропольским краем, Астраханской областью и Республикой Калмыкия.

"Этот проект будет реализован, в том числе в рамках данного соглашения, чтобы стимулировать развитие сопутствующего бизнеса, в первую очередь, ресторанного и гостиничного, производителей сувенирной продукции. Из уже существующих 2-3-дневных туров выходного дня мы намерены создать единый полноценный 7-10-дневный туристический продукт. Он будет коммерчески привлекательным для бизнеса и интересным для туристов со всей России. Пока речь идет об Астраханской области, Калмыкии и частично Волгоградской области", - подчеркнул он.

Во время подписания соглашения губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал готовность расширять сотрудничество в сфере туризма между областями, отметив, что почти половину турпотока в здравницу Ставрополя составляют жители Дона. "Сегодня растет интерес дончан к этнографическим и экологическим турам в Калмыкию. Абсолютно все хотят побывать в Астрахани, потому что каждый второй в нашем регионе - рыбак, а вторая половина - это их жены", - отметил он.

Соглашение между четырьмя субъектами РФ о сотрудничестве в сфере экономики, туризма, развития физической культуры и спорта, реализации государственной политики РФ в отношении российского казачества главы регионов подписали на молодежном образовательном форуме "Ростов" в Неклиновском районе Ростовской области.


#Новости#Общество#Денис Объедкин
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