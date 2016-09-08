Новый 10-дневный туристический маршрут создадут регионы ЮФО

Во время подписания соглашения губернатор Ростовской области Василий Голубев высказал готовность расширять сотрудничество в сфере туризма между областями, отметив, что почти половину турпотока в здравницу Ставрополя составляют жители Дона. "Сегодня растет интерес дончан к этнографическим и экологическим турам в Калмыкию. Абсолютно все хотят побывать в Астрахани, потому что каждый второй в нашем регионе - рыбак, а вторая половина - это их жены", - отметил он.