В Ростове построят завод по производству мюзле экстра-класса

Новый завод будет находится в черте города, а не в районе хутора Малый Мишкин, как предполагалось ранее. Для его строительства компании выдали инвестиционный кредит на 49,5 миллиона рублей. Средства пойдут на покупку недвижимости. До этого производство компании "АмА-Дон" располагалось на арендованных площадях завода "Алмаз".