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В Ростове построят завод по производству мюзле экстра-класса

8 сентября 2016, 06:52
В Ростове-на-Дону построят завод по производству мюзле — проволочной уздечки для укупорки игристых и шампанских вин, сообщил журналисту RostovGazeta генеральный директор компании Александр Давиденко.

"На заводе будут производить мюзле без плакетки, мюзле с плакеткой и мюзле с декорированной плакеткой — на ее поверхность наносится полноцветное изображение с помощью литографии и конгревного тиснения", — рассказывает он.

Новый завод будет находится в черте города, а не в районе хутора Малый Мишкин, как предполагалось ранее. Для его строительства компании выдали инвестиционный кредит на 49,5 миллиона рублей. Средства пойдут на покупку недвижимости. До этого производство компании "АмА-Дон" располагалось на арендованных площадях завода "Алмаз".

"Благодаря строительству собственного завода мы сможем оптимизировать многие факторы: увеличить площадь склада сырья и готовой продукции, а также под оборудование, упростить логистику – автотранспорту будет проще въехать на территорию завода, и увеличить количество отгрузок, которые впредь будут происходить круглосуточно, что особенно важно в высокий сезон", — отметил Давиденко.

Производственная мощность компании пока останется прежней — 200 миллионов мюзле в год. А штат сотрудников возрастет в четыре раза: в городе появятся 90 новых рабочих мест.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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