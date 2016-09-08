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ВЭБ требует взыскать с дочки "Евродона" почти 4 млрд руб

8 сентября 2016, 11:50
Внешэкономбанк требует от строительной компании в Ростовской области (входит в ГК "Евродон") погасить кредитную задолженность в размере почти 4 миллиардов рублей, документы размещены в системе российского арбитража.

Из материалов арбитражного суда следует, что истец подал заявление о взыскании задолженности с застройщика по двум кредитным договорам на сумму свыше 15,5 миллиона евро и 2,8 миллиарда рублей. Договоры были заключены в апреле 2011 года. В качестве залога в договоре указана нежилая недвижимость на хуторе "Красный Луч".

В сообщениях СМИ говорится, что деньги дочке "Евродона" потребовались для строительства домостроительного комбината на территории Октябрьского района в Ростовской области. Генеральный директор ГК "Евродон" сообщил СМИ, что сложности  с выплатой кредита у застройщика возникли после рейдерских атак и из-за нестабильности российской экономики. Однако компания намерена выполнить все обязательства перед банком.


#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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