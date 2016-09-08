ВЭБ требует взыскать с дочки "Евродона" почти 4 млрд руб

Из материалов арбитражного суда следует, что истец подал заявление о взыскании задолженности с застройщика по двум кредитным договорам на сумму свыше 15,5 миллиона евро и 2,8 миллиарда рублей. Договоры были заключены в апреле 2011 года. В качестве залога в договоре указана нежилая недвижимость на хуторе "Красный Луч".