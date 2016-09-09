"Бронзовые" ватерполистки получили премии от бизнеса Волгодонска
9 сентября 2016, 11:36
Уроженки Волгодонска, завоевавшие бронзовую олимпийскую медаль в Рио в соревнованиях по водному поло, получили премии от предприятий родного города, говорится в сообщении горадминистрации.
Олимпийских призеров - капитана российской команды Екатерину Прокофьеву, вратаря Анну Устюхину и защитника Анну Гриневу поздравил глава города и вручил им почетные грамоты, а руководители промышленных предприятий – денежные премии.