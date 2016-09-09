"Бронзовые" ватерполистки получили премии от бизнеса Волгодонска

Уроженки Волгодонска, завоевавшие бронзовую олимпийскую медаль в Рио в соревнованиях по водному поло, получили премии от предприятий родного города, говорится в сообщении горадминистрации.