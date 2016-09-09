Красноярцы разгромили таганрогских регбистов из "Булавы"

"Енисей" выставил на поле основной "тяжелый" состав, в матче участвовали лишь два игрока второго состава сибиряков", – добавили в "Булаве".



Первые 20 минут игры таганрожцы могли сопротивляться команде из Красноярска, а дальше "Енисей" начал пользоваться ошибками донских регбистов. В итоге первый период завершился для "Булавы" большим отставанием со счетом 3:33.



После перерыва сибиряки семь раз положили мяч на поле хозяев встречи. Таганрожцам удалось порадовать зрителей лишь одним штрафным, матч закончился разгромным для "Булавы" счетом 6:80.